controale mai dure la balastiere și în zonele cu apă poluată: se vrea dublarea inspectorilor de pe teren la apele române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni că Administrația Națională Apele Române (ANAR) va dubla numărul angajaților cu atribuții de inspecție, pentru a intensifica controalele la balastiere, dar și în ceea ce privește calitatea apei.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri cu conducerea ANAR și a celor 11 Administrații Bazinale din țară, discuțiile vizând consolidarea activității de control și inspecție.

„Scopul nostru este să redăm Apele Române rolul de instituție performantă, în special în ceea ce privește inspecțiile, unde așteptările publicului există de ani de zile. Românii urmăresc cu atenție modul în care sunt gestionate resursele naturale, mai ales apa. Începând de astăzi, personalul cu atribuții de inspecție se va dubla, iar numărul controalelor va crește semnificativ”, a declarat ministrul Buzoianu.

Printre măsurile anunțate se numără:

Dublarea efectivului cu atribuții de inspecție;

Intensificarea controalelor tematice, cu accent pe balastiere și calitatea apei;

Lansarea Radarului Balastierelor, un instrument digital de monitorizare, până la finalul anului;

Digitalizarea activității de control, inclusiv prin utilizarea GPS-ului și a bodycam-urilor, pentru o transparență totală;

Majorarea amenzilor și actualizarea legislației în domeniu;

Organizarea de instruiri și schimburi de bune practici cu Garda Națională de Mediu.

Ministrul a subliniat și necesitatea respectării standardelor de calitate a apei: „Deversările ilegale afectează comunitățile, iar Apele Române trebuie să-și facă treaba pentru ca fiecare comunitate să trăiască în condiții decente.”

Secretarul de stat pentru Ape, Elena Tudose, prezentă la întâlnire, a menționat că instituția va continua să dezvolte proiecte de digitalizare și consolidare instituțională pentru creșterea performanței ANAR.