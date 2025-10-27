cruzime fără margini: 10 cățeluși aruncați pe marginea drumului pe dn14, salvați de o tânără cu suflet mare / video foto

Pe 26 octombrie 2025, în jurul orei 10:00, un gest de cruzime a lăsat comunitatea din Sibiu fără cuvinte. Zece cățeluși au fost abandonați pe marginea drumului, la ieșirea din Axente spre Agârbiciu, lăsați să se descurce singuri printre mașinile care treceau periculos aproape de ei.

Din fericire, animalele au avut un înger păzitor: Cristina, o medieșeancă sensibilă la suferința necuvântătoarelor. Ea a descoperit vestea pe un grup de Facebook și, fără ezitare, a pornit să îi ridice de pe stradă și să îi ducă într-un loc sigur.

„Ieri dimineață am văzut postarea pe Facebook”, povestește Cristina. „O doamnă care era la volan a filmat cățeii în mijlocul drumului. Mașinile erau oprite, iar oamenii încercau să îi mute, să nu fie loviți. Dar nimeni nu i-a luat. Stăteau ghemuiți, speriați, unii chiar căzuți în șanț. Inițial, postarea spunea că ar fi vorba doar de șase pui, dar când am ajuns, erau zece.”

Drumul spre siguranță

Fără să stea pe gânduri, Cristina a decis să îi ajute: „Aveam deja drum spre Sibiu, nu am putut să îi las acolo, singuri și vulnerabili. Îmi plac animalele, le iubesc. Așa că i-am luat și am mers împreună cu prietenul meu la un domn din Șura Mare ce deține o asociație de protecție a animalelor în Germania. I-am pus în portbagaj și am dus cățeii în siguranță la adăpostul lui, într-o cușcă specială pentru ei. I-am acoperit, iar el se va ocupa de restul.”

Cristina atrage atenția asupra unei probleme mai largi: abandonul animalelor în Mediaș devine din ce în ce mai frecvent. „Nu e primul caz pe care l-am observat. Lumea devine din ce în ce mai crudă, iar aruncatul animalelor pe marginea drumului pare să fie un obicei pentru cei cu suflet rece. Nu am făcut sesizări la Protecția Animalelor pentru că, la cât de multe cazuri sunt în zonă, îmi este greu să cred că nu s-au autosesizat deja.”

Gestul Cristinei este o rază de speranță într-o realitate dură, amintindu-ne că responsabilitatea și compasiunea pot salva vieți, chiar și atunci când indiferența pare să fie norma. Zece suflete nevinovate au scăpat de pericol datorită curajului și inimii unei femei care a ales să nu treacă nepăsătoare pe lângă suferință.

Cei zece pui au ajuns astfel la Maria Cristina Rizea, fondatoarea Paws in Hands Express Transport și a unei asociații de protecție a animalelor în Germania. Aceasta a reacționat cu indignare și durere pe Facebook:

„Cum poți fi atât de crud să iei aceste sărmane suflete de la mama lor și să le lași într-un câmp, lângă o stradă circulată??? Au doar 3 săptămâni! Cum poți fi atât de insensibil??? A trebuit să îi salvăm pentru că altfel ar fi fost uciși de mașini, în orice moment… Am fost nevoiți să comandăm hrană de 4.000 €. 450 de câini depind de noi în fiecare zi — și pur și simplu nu îi putem hrăni fără ajutorul vostru. Vă rugăm să ne sprijiniți dacă puteți. Fiecare euro îi ține în viață.” Cei ce vor să ajute, pot accesa link-ul.