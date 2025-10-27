Sâmbătă, 25 octombrie 2025, UM 01810, în colaborare cu Primăria Municipiului Mediaș, a organizat o ceremonie dedicată Zilei Armatei Române.
Evenimentul s-a desfășurat la Cimitirul Eroilor din municipiu, începând cu ora 12:00, în prezența, primarului municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a reprezentanților administrației publice locale, a structurilor militare, a cultelor religioase, precum și a medieșenilor care au dorit să aducă un omagiu eroilor neamului.
Manifestarea a inclus momente solemne, ceremonialuri militare și religioase, precum și depuneri de coroane și jerbe de flori în memoria celor care s-au jertfit pentru libertatea și unitatea României.
Ca în fiecare an, Ziua Armatei Române, celebrată pe 25 octombrie, a reprezentat un prilej de recunoștință față de curajul și devotamentul ostașilor români, apărători ai independenței și demnității naționale.
