Sâmbătă, 25 octombrie 2025, UM 01810, în colaborare cu Primăria Municipiului Mediaș, a organizat o ceremonie dedicată Zilei Armatei Române.

Evenimentul s-a desfășurat la Cimitirul Eroilor din municipiu, începând cu ora 12:00, în prezența, primarului municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, a reprezentanților administrației publice locale, a structurilor militare, a cultelor religioase, precum și a medieșenilor care au dorit să aducă un omagiu eroilor neamului.

Manifestarea a inclus momente solemne, ceremonialuri militare și religioase, precum și depuneri de coroane și jerbe de flori în memoria celor care s-au jertfit pentru libertatea și unitatea României.

Ca în fiecare an, Ziua Armatei Române, celebrată pe 25 octombrie, a reprezentat un prilej de recunoștință față de curajul și devotamentul ostașilor români, apărători ai independenței și demnității naționale.