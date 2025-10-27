Tineri prinși conducând fără permis în Sibiu și Axente Sever.
În ultimele zile, polițiștii rutieri din Sibiu și localitățile învecinate au depistat mai mulți tineri care au condus autoturisme fără a deține permis.
La data de 26 octombrie, în jurul orei 02:42, polițiștii au oprit pentru control un tânăr de 28 de ani, din Târnava, care conducea pe DN14B, în localitatea Axente Sever. Verificările au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, fiind deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.
De asemenea, în noaptea de 25 octombrie, în jurul orei 00:05, un sibian în vârstă de 21 de ani a fost oprit pe strada Octavian Goga din municipiu. Polițiștii au constatat că și acesta nu avea dreptul de a conduce, fiind inițiat un dosar penal pentru aceeași infracțiune.
Cercetările continuă la nivelul poliției pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale.
Ultima oră
- Doi șoferi din Sibiu și Axente Sever, prinși de polițiști fără permis de conducere 3 minute ago
- Accident la Mihăileni: șoferul vinovat, alcoolemie de 0,72 6 minute ago
- Prins băut la volan, pe timp de noapte: avea 0,83 mg/l alcool în aerul expirat 16 minute ago
- Tarife mai mari pentru dezinsecție și deratizare la Sibiu: proiectul, pe masa consilierilor locali o oră ago
- Polițiștii din Sibiu au descins la Agnita: peste 230 de persoane legitimate și o armă confiscată / foto o oră ago