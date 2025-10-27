polițist rutier verificând un șofer pe strada din sibiu.

Tineri prinși conducând fără permis în Sibiu și Axente Sever.

În ultimele zile, polițiștii rutieri din Sibiu și localitățile învecinate au depistat mai mulți tineri care au condus autoturisme fără a deține permis.

La data de 26 octombrie, în jurul orei 02:42, polițiștii au oprit pentru control un tânăr de 28 de ani, din Târnava, care conducea pe DN14B, în localitatea Axente Sever. Verificările au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, fiind deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

De asemenea, în noaptea de 25 octombrie, în jurul orei 00:05, un sibian în vârstă de 21 de ani a fost oprit pe strada Octavian Goga din municipiu. Polițiștii au constatat că și acesta nu avea dreptul de a conduce, fiind inițiat un dosar penal pentru aceeași infracțiune.

Cercetările continuă la nivelul poliției pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale.

Ultima oră