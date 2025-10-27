Tineri prinși conducând fără permis în Sibiu și Axente Sever.

În ultimele zile, polițiștii rutieri din Sibiu și localitățile învecinate au depistat mai mulți tineri care au condus autoturisme fără a deține permis.

La data de 26 octombrie, în jurul orei 02:42, polițiștii au oprit pentru control un tânăr de 28 de ani, din Târnava, care conducea pe DN14B, în localitatea Axente Sever. Verificările au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, fiind deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

De asemenea, în noaptea de 25 octombrie, în jurul orei 00:05, un sibian în vârstă de 21 de ani a fost oprit pe strada Octavian Goga din municipiu. Polițiștii au constatat că și acesta nu avea dreptul de a conduce, fiind inițiat un dosar penal pentru aceeași infracțiune.

Cercetările continuă la nivelul poliției pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale.