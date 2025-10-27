e criză la hermannstadt - un jucător răbufnește după a 8-a înfrângere: ”nu arătăm nimic! zici că jucăm alt sport!”

Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Antoni Ivanov și-a găsit cu greu cuvintele la flash-interviu, după un nou eec al sibienilor, 0-2 la Botoșani.

Sibiul a ajuns la patru eșecuri consective și este în criză profundă, iar bulgarul Antoni Ivanov nu găsește nicio explicație.

”Din păcate nu artătăm nimic, facem aceleași greșeli pe fază defensivă, încercăm să le corectăm la antrenamente, dar nu înțeleg, îmi este foarte greu să vorbesc. Vorbim între noi, încercăm să ținem o atmosferă bună, am încercat și eu să ridic moralul băieților, acum de moral avem nevoie, este clar. Am făcut lucrurile bine, suntem cam aceiași jucători ca în sezonul trecut, nu înțeleg ce se întâmplă” a spus Toni Ivanov la finalul jocului de luni, de la Botoșani.

Liderul FC Botoșani a învins luni cu 2-0 pe FC Hermannstadt. Mijlocașul sibienilor spune că jucătorii poartă responsibilitatea rezultatelor negative din acest sezon. ”Ne lipsește golul, nu marcăm, când nu marchezi, dau ceilalți gol din prima ocazie. Nu mai e vorba de ghinion, e ceva de moral, trebuie să ne ridicăm, zici că jucăm alt sport, trebuie să fim disciplinați să mergem mai departe și să câștigăm. Noi trebuie să scoatem echipa, nu vreau să arunc vina pe nimeni, noi jucătorii suntem vinovați” a mai susținut Ivanov.