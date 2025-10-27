FC Hermannstadt a pus la vânzare online tichetele de acces pentru meciul de pe ”Municipal” cu Oțelul Galați, programat duminică, 2 noiembrie, de la ora 17.45.

Pe platforma Bilete.ro, se găsesc deja biletele pentru următorul meci de pe teren propriu al sibienilor, cel cu Oțelul Galați, care este programat duminică, de la ora 17.45. Prețul biletelor diferă în funcție de sector, după cum urmează: 50 lei la Tribuna 1, 40 lei la Tribuna 2 și 20 lei la peluze.

Copiii cu vârsta sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților sau însoțitorului.

Și la această partidă vor fi puse în vânzare doar fizic la casierie bilete pentru elevi și studenți, cu o reducere de 50% la Peluza Nord a Stadionului Municipal Sibiu. Astfel, la casa de bilete vor fi disponibile bilete cu preț redus, care se vor elibera în baza carnetului de elev sau student vizat pe anul în curs. Adulții care însoțesc minorii pot achiziționa bilete la prețul de 20 lei, lângă minorul însoțit. Biletul va fi verificat cu documentele în baza cărora au fost achiziționate la punctele de acces.

Biletele se vor pune la vânzare la casieria Stadionului Municipal, începând de vineri, 31 octombrie.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

– vineri, 31 octombrie, interval 15-19

– sâmbătă, 1 noiembrie, interval 15-19

– duminică, 2 noiembrie, începând cu ora 14:45