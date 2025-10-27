Un bărbat a predat Poliției Municipiului Sibiu un portofel cu bani și o brățară, pe care le-a găsit într-o societate comercială din municipiu, la data de 20 octombrie. Bunurile au fost predate polițiștilor în data de 24 octombrie, în jurul orei 12:00.

Până în prezent, proprietarul bunurilor nu a fost identificat. Persoana care poate face dovada că deține portofelul și brățara este rugată să se prezinte la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, situat pe strada Revoluției, nr. 4-6.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu mulțumește cetățeanului pentru gestul său responsabil și spiritul civic, subliniind că astfel de comportamente contribuie la menținerea unui climat de încredere și respect în comunitate.

Informații despre toate bunurile găsite sunt disponibile pe site-ul oficial al IPJ Sibiu: https://sb.politiaromana.ro/ro/utile/bunuri-gasite