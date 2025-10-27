Un hoț a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce intra prin efracție în curtea unui localnic din Șelimbăr. În imagini se observă cum individul încearcă portierele mașinilor din curte.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul sare cu ușurință gardul, apoi pășește calm prin curte, fără să pară deranjat sau speriat de eventuale mișcări ori zgomote. Se deplasează încet, cu lanterna în mână, și verifică prima mașină, încercând portierele. După câteva secunde, se îndreaptă tiptil spre un alt autoturism, pe care îl cercetează la fel de atent.

Potrivit proprietarului, incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02:20. Bărbatul spune că hoțul ar fi intrat în mai multe curți de pe strada Vasile Pârvan.

„S-a întâmplat sâmbătă spre duminică, pe la 2:20 noaptea. A încercat să intre la mine, iar pe filmare se vede cum e surprins la un vecin, apoi merge la ceilalți vecini. Ei nu au camere. Am sesizat poliția — sperăm să-l identifice, fie polițiștii, fie oamenii. În filmare se vede clar cum încearcă portierele mașinilor, probabil voia să fure ceva. Este foarte bine pregătit: are lanternă, mască și mănuși. E vorba de furt calificat. Până acum nu ni s-a mai întâmplat așa ceva. Ne-am dat seama după urmele lăsate pe gard și apoi am verificat camerele”, a declarat Remus, proprietarul.

În ultimele luni, numărul cazurilor de furturi a crescut vertiginos. De exemplu, în perioada 30 august – 25 septembrie 2025, cei patru ar fi sustras diverse bunuri – alimentare, cosmetice și vestimentare – din mai multe magazine din Sibiu, prejudiciul total fiind estimat la 5.800 de lei.

