instituțiile culturale scapă de austeritate: se pot finanța festivaluri, târguri și expoziții

Guvernul a aprobat în ședința de luni o serie de excepții de la articolul XVII al Ordonanței de Urgență nr. 52/2025, astfel încât instituțiile publice de cultură să își poată desfășura activitatea în condiții normale.

Decizia vine după consultări și integrarea observațiilor formulate de mai multe instituții, inclusiv Ministerul Culturii.

Conform Mediafax, noul act normativ permite efectuarea unor cheltuieli care până acum erau blocate de prevederile privind interzicerea angajării de cheltuieli din fonduri publice sau de cele privind plafonarea acestora. Astfel, sunt exceptate de la aceste restricții cheltuielile provenite din donații și sponsorizări, precum și cele necesare pentru producerea, valorificarea și promovarea bunurilor culturale, artistice, literare, editoriale sau cinematografice. De asemenea, sunt incluse activitățile legate de protejarea și cercetarea patrimoniului cultural, precum și evenimentele sociale organizate în acord cu misiunea publică a instituțiilor.

În limita bugetelor aprobate, instituțiile publice de cultură, indiferent de forma de finanțare sau de subordonare, pot face cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 51/1998, Legii nr. 186/2003 și Legii nr. 422/2001, precum și în baza contractelor de management existente cu autoritățile tutelare. Excepțiile se aplică inclusiv acolo unde nu există un contract de management valabil.

Ținând cont de specificul și sezonalitatea activităților culturale, noile prevederi permit valorificarea bunurilor culturale atât independent, cât și în cadrul unor evenimente speciale precum festivaluri, târguri, expoziții, bienale sau manifestări de diplomație culturală. Totodată, autoritățile publice vor putea finanța cheltuieli de consultanță, studii și cercetări necesare pentru emiterea documentațiilor obligatorii, precum și acordarea de finanțări nerambursabile.

Pentru cazurile excepționale neacoperite de noile reguli, Guvernul va putea aproba, prin memorandum, angajamente legale suplimentare sau depășirea limitelor de plată. Ministerul Culturii anunță că, începând cu exercițiul financiar din 2026, va propune modificări legislative astfel încât cheltuielile materiale ale instituțiilor culturale să nu mai fie incluse la Titlul 20 din buget, urmând să fie încadrate la un alt titlu bugetar, cu sprijinul Ministerului Finanțelor.

„Managementul performant rămâne, și nu doar în perioade de criză economică, cel mai adecvat instrument pentru recunoașterea rolului social al culturii, consacrat prin Constituție”, transmite Ministerul Culturii.