Senatul a votat luni în unanimitate proiectul de lege care aduce schimbări semnificative menite să întărească protecția persoanelor afectate de violența domestică.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Comisia specială comună „România fără violență domestică”, condusă de Alina Gorghiu, și s-a bazat pe rapoartele și recomandările specialiștilor, instituțiilor și organizațiilor care interacționează direct cu victimele.

Conform Mediafax, potrivit noilor prevederi, ordinul de protecție provizoriu va fi prelungit automat până la soluționarea cererii de emitere a ordinului de protecție în primă instanță, astfel încât victimele să nu rămână expuse riscului sau să fie constrânse să renunțe la procedură atunci când aceasta este inițiată de procuror, autoritatea competentă sau furnizorii acreditați de servicii sociale.

Pedepsele pentru încălcarea ordinului de protecție au fost majorate, în special pentru agresorii recidiviști, limitele speciale ale sancțiunii crescând cu 50%.

Legea extinde, de asemenea, dreptul de a solicita un nou ordin de protecție și pentru instituțiile sau persoanele abilitate, la expirarea celui anterior, atunci când există indicii că lipsa măsurilor de protecție ar pune în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate.

O altă modificare importantă vizează Codul Penal: în cazul lovirilor sau vătămărilor corporale din culpă asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu mai anulează efectele procedurale.

Proiectul urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care va avea rol decizional.