mai mult confort pentru pasageri pe ruta sibiu - münchen. se introduce un avion business

Începând cu 26 octombrie 2025, Lufthansa operează zborurile pe ruta Sibiu – München cu aeronava Airbus A319-100, înlocuind elegantul CRJ-900. Noua aeronavă oferă o capacitate de 138 de locuri, aducând pasagerilor mai mult confort și o experiență de zbor mai relaxată.

Această schimbare nu înseamnă doar mai multe locuri disponibile, ci și o călătorie mai plăcută între Sibiu și centrul Bavariei. Designul modern al aeronavei combină eleganța cu siguranța, oferind un plus de încredere pasagerilor.

Trecerea la Airbus A319-100 reprezintă un pas important în evoluția zborurilor Lufthansa de pe Aeroportul Internațional Sibiu, menținând legătura rapidă și confortabilă cu München, un hub internațional ce facilitează conexiuni către numeroase destinații din întreaga lume.

Această schimbare reflectă angajamentul companiei de a îmbunătăți experiența de călătorie și de a susține rutele importante dintre România și Europa.