măldărășanu, după a opta înfrângere a sibiului, tranșant: „sunt principalul vinovat” / video

După ce FC Hermannstadt a ajuns la al patrulea eșec consecutiv în Superliga și este pe loc retrogradabil direct, antrenorul Marius Măldărășanu se consideră principalul vinovat pentru situația actuală.

Tehnicianul sibienilor nu își explică ratările elevilor săi, din situații clare de gol. Măldărășanu a fost dezamăgit de prestația echipei în prima repriză a jocului de la Botoșani, contra liderului.

“A fost un joc dificil, contra unei echipe foarte bune. Am început tare, agresiv, am gestionat bine startul, am avut două ocazii mari, dar asta e meteahna noastră, ratăm cu seninătate ocazii pe care nu ți le explici. Trebuie să bagi mingea în poartă, pentru că golurile fac diferența. Apoi a apărut o fază frumoasă a lor cu pasă filtrantă la primul gol, al doilea a fost un cadou din partea noastră, visavis de un corner. Pe urmă, șocul și-a spus cuvântul, până la pauză adversarii au controlat jocul, s-au mișcat mult, noi am arătat că nu suntem puternici din punct de vedere mental” a declarat Măldărășanu la flash-interviu.

”M-a bucurat atitudinea jucătorilor de la final”

Tehnicianul a fost totuși încurajat de atitudinea jucătorilor săi de la final, din vestiar, când erau încrezători pentru viitor. ”A doua repriză a fost mult mai bună din punct de vedere al circulației mingii, am avut iar ocazii foarte mari, măcar un gol conta foarte mult pentru oricare din atacanți, sau să câștigăm o repriză, încercam să luăm din partea plină a paharului. M-a bucurat mult atitudinea lor în vestiar la final, erau foarte încrezători și au simțit că se poate în viitor. E o vină comună, dar principalul vinovat sunt eu. E o situație din care încerc să îi ajut să iasă, suferi mental în astfel de momente, încerc să le ridic moralul cât pot. Urmează un meci de cupă, contează foarte mult să câștigăm un meci, pentru a ne recăpăta o mică parte din încredere”, a spus antrenorul Marius Măldărășanu după jocul de la Botoșani.

FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu doar 10 puncte din 14 jocuri și pare că se va lupta în acest sezon doar pentru salvarea de la retrogradare. Pentru sibieni atârnă enorm cele trei eșecuri consecutive pe ”Municipal”, în jocuri accesibile.