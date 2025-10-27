traditie și cultură în satul pitoresc din sibiu, înconjurat de păduri colorate de toamnă, cu case tradiționale și poduri de lemn, un loc perfect pentru experiențe autentice și turism rural.

Muzeul ASTRA din Sibiu anunță o modificare a programului de vizitare. Începând de astăzi, vizitatorii sunt așteptați între orele 8:00 și 17:00.

Reprezentanții muzeului precizează că, deși ora s-a schimbat, experiența și oferta pentru vizitatori rămân neschimbate. Muzeul continuă să pună la dispoziția publicului expoziții și activități care să promoveze tradițiile și cultura românească.

