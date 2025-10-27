Muzeul ASTRA din Sibiu anunță o modificare a programului de vizitare. Începând de astăzi, vizitatorii sunt așteptați între orele 8:00 și 17:00.
Reprezentanții muzeului precizează că, deși ora s-a schimbat, experiența și oferta pentru vizitatori rămân neschimbate. Muzeul continuă să pună la dispoziția publicului expoziții și activități care să promoveze tradițiile și cultura românească.
