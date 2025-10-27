masina avariată în urma unui accident rutier, pe strada din sibiu, cu impact sever, în zona blocurilor.

Șoferul care a intrat cu mașina într-un stâlp, duminică, pe strada Victor Hugo din Sibiu, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Bărbatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nu a fost transportat la spital.

Tânărul care a intrat cu mașina într-un stâlp, duminică, pe strada Victor Hugo din Sibiu, are doar 24 de ani și este din județul Vâlcea. În urma impactului, partea din față a mașinii a fost distrusă, iar resturi metalice sunt împrăștiate pe carosabil. Din primele informații, nu există victime mortale.

Citește și: UPDATE: Accident pe strada Victor Hugo din Sibiu: mașină izbită violent de un stâlp. Martor: „A zburat peste Ștefan cel Mare, era să lovească un pieton” VIDEO FOTO

video
play-rounded-fill

Reamintim că un accident rutier s-a produs duminică seara, în jurul orei 20:00, pe strada Victor Hugo din Sibiu. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul și a lovit puternic un stâlp de electricitate. În urma impactului, stâlpul urmează să fie schimbat.

masina avariata, impact frontal, accident rutier, sibiu, ancheta accident, coliziune grava, police, drum, şofer, siguranță rutieră.
derocing des electrical pole with damaged base and exposed cables in sibiu, romania, during construction or repairs. the scene captures the importance of infrastructure safety and utility maintenance in urban areas.

Cinci străzi fără curent

În urma accidentului petrecut în noaptea trecută, după ce un șofer a lovit stâlpul de curent de pe strada Victor Hugo, locuitorii din zona afectată au rămas fără energie electrică. Incidentul s-a produs în municipiul Sibiu, pe strada Hugo Victor, iar din cauza avariei, mai multe străzi din apropiere — în total cinci — sunt momentan fără alimentare cu energie electrică.

Întreruperea a fost semnalată în intervalul 27.10.2025, ora 08:00, iar termenul de remediere este momentan indisponibil.

prăbușire stâlp de electricitate, lucrări de reparație, cabluri electrice dezordonate, pericol pentru siguranța rutieră și pietonală, cortină de avertizare, oradea, sibiu, ora de sibiu.
poliție locală sibiu, mașină de poliție pe stradă în centrul orașului, intervenție în caz de incident, forțe de ordine în acțiune.

Potrivit martorilor, șoferul venea din direcția străzii Gheorghe Țițeica, a trecut cu viteză peste intersecția cu Ștefan cel Mare, iar din cauza unei denivelări ar fi pierdut controlul volanului. (DETALII AICI)

Ultima oră