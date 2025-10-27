Șoferul care a intrat cu mașina într-un stâlp, duminică, pe strada Victor Hugo din Sibiu, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Bărbatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și nu a fost transportat la spital.

Tânărul care a intrat cu mașina într-un stâlp, duminică, pe strada Victor Hugo din Sibiu, are doar 24 de ani și este din județul Vâlcea. În urma impactului, partea din față a mașinii a fost distrusă, iar resturi metalice sunt împrăștiate pe carosabil. Din primele informații, nu există victime mortale.

Citește și: UPDATE: Accident pe strada Victor Hugo din Sibiu: mașină izbită violent de un stâlp. Martor: „A zburat peste Ștefan cel Mare, era să lovească un pieton” VIDEO FOTO

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Reamintim că un accident rutier s-a produs duminică seara, în jurul orei 20:00, pe strada Victor Hugo din Sibiu. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul și a lovit puternic un stâlp de electricitate. În urma impactului, stâlpul urmează să fie schimbat.

Cinci străzi fără curent

În urma accidentului petrecut în noaptea trecută, după ce un șofer a lovit stâlpul de curent de pe strada Victor Hugo, locuitorii din zona afectată au rămas fără energie electrică. Incidentul s-a produs în municipiul Sibiu, pe strada Hugo Victor, iar din cauza avariei, mai multe străzi din apropiere — în total cinci — sunt momentan fără alimentare cu energie electrică.

Întreruperea a fost semnalată în intervalul 27.10.2025, ora 08:00, iar termenul de remediere este momentan indisponibil.

Potrivit martorilor, șoferul venea din direcția străzii Gheorghe Țițeica, a trecut cu viteză peste intersecția cu Ștefan cel Mare, iar din cauza unei denivelări ar fi pierdut controlul volanului. (DETALII AICI)