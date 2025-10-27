pescuitul interzis în mai multe zone din județul sibiu: din 1 noiembrie

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Sibiu reamintește tuturor pescarilor că, începând cu 1 noiembrie, intră în vigoare reglementările pentru protecția peștilor în perioada de iernat.

Potrivit Ordinului nr. 23/297/2025, au fost stabilite perioade și zone de prohibiție a pescuitului, precum și zone de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii din habitatele naturale. Printre zonele de protecție se numără:

250 metri amonte și aval măsurați pe axul albiei minore de la podurile care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă;

Râul Olt, aval baraj ACH Avrig, de la coordonatele 45.743333 latitudine și 24.389500 longitudine până la 200 metri aval de confluența cursului principal cu brațul secundar (45.736774 lat., 24.375538 long.), pe ambele maluri.

AJVPS Sibiu le solicită pescarilor să respecte aceste reguli pentru protejarea resurselor acvatice și refacerea populațiilor de pești, contribuind astfel la conservarea patrimoniului natural.

Informații suplimentare privind zonele de prohibiție și reglementările complete sunt disponibile pe site-ul oficial AJVPS Sibiu.