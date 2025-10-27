Calea Șurii Mari, una dintre arterele importante ale municipiului Sibiu, urmează să fie modernizată și extinsă. Proiectul prevede lucrări ample de reabilitare a infrastructurii rutiere, dar și modernizarea pasajului peste calea ferată.

În cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu, programată pentru joi, 30 octombrie, va fi supus spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale – Viaduct Calea Șurii Mari”. Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 75.015.480,29 lei (inclusiv TVA).

Potrivit documentației, proiectul include reabilitarea completă a căii de rulare și a trotuarelor, lucrări la suprastructură și infrastructură, precum și la racordările cu terasamentele și rampele de acces. De asemenea, vor fi executate lucrări la scările de acces pe pasaj, modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată, precum și construirea unui pod nou peste pârâul Rossbach.

Proiectul prevede și realizarea unui sistem modern de iluminat public, instalarea de camere de supraveghere video și reabilitarea rețelelor edilitare. În plus, vor fi amenajate spații verzi și locuri de parcare, pentru a îmbunătăți aspectul și funcționalitatea întregii zone.

Pasajul peste calea ferată va avea 16 deschideri – șapte de 18 metri, două de 21 de metri și alte șapte de 18 metri – însumând o lungime totală de 294,85 metri. Lățimea totală a pasajului va fi de 12,74 metri, cu o parte carosabilă de 11,30 metri, care va include trei benzi de circulație. De asemenea, pentru siguranța șoferilor, vor fi montate parapeți solizi de protecție și panouri care reduc zgomotul produs de trafic, iar structura va fi construită astfel încât să reziste la greutatea mașinilor de mare tonaj.

Podul peste pârâul Rossbach va avea o lungime totală de 18,35 metri, cu o singură deschidere de 18 metri, aceeași lățime totală de 12,74 metri și o parte carosabilă de 11,30 metri, tot cu trei benzi de circulație. În total, lungimea obiectivului de investiții (pasaj, rampe și pod) va fi de 420,75 metri.

