polițiștii din sibiu au descins la agnita: peste 230 de persoane legitimate și o armă confiscată / foto

Polițiștii din județul Sibiu au desfășurat, sâmbătă, 25 octombrie, o amplă acțiune cu efective mărite în orașul Agnita și în localitățile din jur, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilegale, dar și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni.

Potrivit IPJ Sibiu, la acțiune au participat aproximativ 35 de polițiști din mai multe structuri: ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, criminalistică, dar și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Sibiu.

Controale în trafic și în societăți comerciale

Pe parcursul activităților, polițiștii au legitimat 233 de persoane și au verificat 123 de autovehicule. De asemenea, au fost controlate 10 societăți comerciale, în cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a ilegalităților economice și a celor privind regimul armelor și munițiilor.

Polițiștii de la ordine publică au aplicat:

7 sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice,

5 sancțiuni la Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Amenzi de peste 70.000 de lei și două infracțiuni rutiere constatate

Polițiștii rutieri au aplicat 59 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei, au reținut un permis de conducere și au retras cinci certificate de înmatriculare.

De asemenea, 123 de șoferi au fost testați pentru consum de alcool și droguri, iar în urma verificărilor au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier – conducere sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

Armă neletală deținută ilegal, confiscată de polițiști

În urma controalelor efectuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, a fost identificat un bărbat de 54 de ani din Brădeni care deținea o armă neletală supusă autorizării, fără documente legale.

Arma a fost indisponibilizată, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Totodată, a fost aplicată o sancțiune contravențională.

Amenzi în valoare de 54.000 de lei pentru nereguli economice

În urma controalelor realizate de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 54.000 de lei, conform OUG nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, a fost indisponibilizată suma de 1.938 de lei ca urmare a constatării unor nereguli.

Verificări în cazul unei persoane cu mandat european de arestare

Polițiștii din cadrul structurii de investigații criminale au efectuat o verificare la domiciliul unei persoane care figura cu mandat european de arestare penală, în cadrul cooperării internaționale în materie penală.

Poliția promite acțiuni similare

Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în cadrul planului național al Poliției Române, pentru menținerea ordinii publice, creșterea siguranței cetățenilor și descurajarea oricăror activități infracționale.