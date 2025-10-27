primăria actualizează costurile reprarațiilor podului de piatră din terezian: sunt de 3 ori mai mari față de acum 5 ani

Podul de pe strada Gladiolelor, cunoscut și sub numele Maria Tereza, va fi supus unei reparații capitale, iar lucrările au fost recent actualizate pentru a reflecta realitatea costurilor și a necesităților tehnice.

Primăria Sibiu a demarat demersurile pentru reabilitarea podului încă din anul 2019, însă proiectul a fost întârziat din cauza dificultăților în achiziția serviciilor de proiectare. Licitația pentru întocmirea documentației tehnice a fost anulată de cinci ori, după ce nu s-au depus oferte, iar contractul a fost atribuit abia la a șasea încercare. Pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, procedura de achiziție a fost anulată de două ori, iar contractul atribuit a treia oară a fost reziliat în februarie 2023 din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale. Abia acum proiectul a avansat, iar firma contractată a finalizat documentația tehnică.

„După verificarea documentațiilor de către Direcția Tehnică, următorul pas va fi supunerea indicatorilor tehnico-economici aprobării Consiliului Local. Ulterior, se va iniția procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de reabilitare a acestui pod”, a explicat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, în luna august.

Ce lucrări se vor realiza concret

Podul va fi consolidat și modernizat complet, astfel încât să fie sigur pentru traficul pietonal și auto. Lucrările vor include reparații cu betoane speciale la partea inferioară și injectarea fisurilor existente pentru durabilitatea structurii. Timpanele podului vor fi consolidate prin ranforți care se vor lega de bolta principală. Calea de rulare și trotuarele vor fi desființate și refăcute, păstrând soluția originală cu piatră spartă, iar elementele ornamentale și arhitecturale vor fi restaurate și protejate. Vor fi montate guri de scurgere pentru evacuarea apei, rețelele de utilități vor fi relocate sau protejate, iar iluminatul stradal și arhitectural va fi modernizat. Pe tot parcursul lucrărilor, se vor asigura măsuri de securitate și sănătate pentru muncitori.

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici a fost necesară din cauza creșterii prețurilor materialelor și manoperei, a majorării TVA-ului și a salariului minim în construcții. Valoarea totală a investiției a crescut de la aproximativ 2,6 milioane de lei în 2020 la peste 6,6 milioane de lei, dintre care peste 5,1 milioane de lei reprezintă lucrările efective de reabilitare.

Podul Maria Tereza a fost construit în 1908 și a reprezentat o noutate pentru vremea respectivă datorită materialului din care era realizat. Reabilitarea sa este o investiție de interes local, menită să asigure siguranța circulației și să păstreze patrimoniul arhitectural al orașului.