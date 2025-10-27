Consiliul Local Sibiu urmează să aprobe un proiect de hotărâre important pentru modernizarea sălii de sport de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, de pe strada Bihorului nr. 3.

În prezent, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” beneficiază deja de lucrări de reabilitare care au vizat fațadele, interiorul clădirii, iluminatul și ferestrele, în cadrul unui proiect de eficientizare energetică. Însă, pardoseala sălii de sport nu a fost inclusă până acum, iar conducerea unității a solicitat sprijin pentru a o moderniza.

Proiectul propus spre aprobare în cadrul ședinței Consiliului Local prevede montarea unei pardoseli noi din lemn masiv de stejar, certificat pentru baschet și handbal, pe o suprafață de 540 mp. În plus, sala va fi dotată cu covor fonoabsorbant pentru reducerea zgomotului, trasarea terenurilor de baschet și volei, două panouri de baschet, un fileu de volei și un sistem electronic pentru măsurarea timpului în competiții sportive.

Valoarea totală a lucrărilor de modernizare este de 642.465,21 lei, inclusiv TVA, conform devizului anexat raportului de specialitate.