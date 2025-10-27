prins băut la volan, pe timp de noapte: avea 0,83 mg/l alcool în aerul expirat

Bărbat prins beat la volan în Mediaș.
În noaptea de 26 octombrie, în jurul orei 00:25, polițiștii rutieri din Mediaș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Șoseaua Sibiului de un localnic în vârstă de 42 de ani.
Testarea alcoolscopica a indicat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Cercetările continuă la nivelul Poliției Municipiului Mediaș pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.
