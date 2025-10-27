Sindicaliștii din România vor ieși în stradă miercuri, 29 octombrie 2025, în contextul discuțiilor dintre premierul Ilie Bolojan și reprezentanții sindicatelor și patronatelor privind majorarea salariului minim. Anunțul a fost făcut de liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, care a criticat măsurile guvernamentale considerate de austeritate.

„Înghețarea salariului minim reprezintă o pedeapsă pentru cetățeni, deși aceștia nu sunt vinovați pentru deficitul uriaș al României. Cerem oprirea măsurilor de austeritate care afectează în special cei vulnerabili”, a declarat Hossu.

Potrivit liderului sindical, România se află în pragul implementării celui de-al treilea pachet de măsuri de austeritate, care nu presupune reforme reale, ci doar tăieri de cheltuieli și creșteri de taxe, fără o viziune coerentă de reformare.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că miercuri a convocat Consiliul Tripartit pentru a discuta împreună cu sindicatele și patronatele situația salariului minim. Bolojan a precizat că anul viitor salariile din sectorul public vor fi plafonate și că orice modificare a salariului minim ar trebui analizată cu atenție, pentru a nu intra în conflict cu această plafonare.

„Am căzut de comun acord în coaliție să menținem salariul minim la același nivel, având în vedere spațiul redus de manevră. Legislația românească prevede indexarea anuală a salariului minim, conform directivei europene, dar trebuie să analizăm atent toate opțiunile cu sindicatele și patronatele pentru a vedea dacă o creștere minimă este posibilă”, a explicat premierul.

Protestul sindicaliștilor va avea loc în paralel cu întâlnirea oficială, subliniind tensiunile dintre reprezentanții angajaților și autorități pe tema politicilor salariale și a măsurilor de austeritate.