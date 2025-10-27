s-a întors norocul: csu câștigă la “mustață” meciul din cupă la galați / video

CSU Sibiu s-a impus luni seară la Galați, 79-77 cu CSM, în prima manșă din turul 1 al Cupei României la baschet masculin.

Veniți la două zile după ce au pierdut în prelungiri la Ploiești, ”vulturii” s-au revanșat la Galați, în manșa tur din prima fază a Cupei României.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Galațiul și Sibiul au oferit un meci foarte strâns, decis în ultimele sale secunde. Sibiul a condus după 10 minute cu 18-17, dar Galați a fost în avantaj la pauza mare: 32-30.

În cel de-al treilea sfert a fost echilibru total: 24-24. Galațiul s-a detașat în startul ultimului sfert la 63-54, dar echipa sibiană a oferit o revenire spectaculoasă în ultimele 7 minute. Veteranul Mo Pratt a înscris coșul victoriei pe sirenă, în ultima secundă!

Astfel, CSU este favorită la calificare pentru returul care este programat pe 13 noiembrie, în Sala Transilvania. Inițial, cele două manșe ar fi trebuit să se dispute pe 24, respectiv 28 septembrie, însă Federația a amânat jocurile, datorită indisponibilității sălilor de joc.

În cazul în care obține calificarea în turul 2 al Cupei, CSU o va avea ca adversară pe CSM Tg. Mureș, care a eliminat în primul tur pe SCM Timișoara.

CSU SIBIU: Stone 17, Randolph 17, Zetos 14, Pratt 12, King 8, Edwards 6, Blidaru 3, Roschafsky 2, Fîntînă, Drăgan.