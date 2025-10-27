plasă, copii, activitate educațională, învățare, grup, interacțiune, învățământ, școală, instructor, recreere.

Primăria Municipiului Mediaș, prin Direcția pentru Cultură, a organizat în perioada 20-24 octombrie 2025 o serie de activități la Muzeul Municipal și la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport, pentru elevii de la unitățile de învățământ medieșene în cadrul cărora s-a defășurat „Săptămâna Verde”.

Astfel, la Muzeul Municipal au avut loc prezentări pe teme privind protecția mediului, știința și natura și ateliere creative. La Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport s-au organizat ateliere pentru copii cu activități care au avut ca tematică reciclarea și protecția mediului, ateliere de QiGong și proiecții ale documentarului „România Sălbatică”, realizat de Dan Dinu.

Instituțiile de învățământ interesate de activitățile organizate în „Săptămâna Verde” au avut posibilitatea să se programeze, în funcție de disponibilitate, pentru a participa la acestea.

