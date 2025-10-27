Pe 27 octombrie, credincioșii ortodocși din întreaga țară îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Sărbătoarea are o semnificație deosebită pentru întreaga lume creștin-ortodoxă, fiind prilej de rugăciune, pelerinaj și milostenie, scrie Digi24.

Devenit simbol al credinței și al speranței, Sfântul Dimitrie cel Nou este cinstit cu evlavie de români de peste două secole. Ca în fiecare an, racla cu sfintele sale moaște este așezată spre închinare pe Dealul Patriarhiei din București, într-un baldachin împodobit cu flori, unde mii de pelerini vin să se roage și să ceară ajutorul Sfântului.

Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov

Sfântul Dimitrie s-a născut în secolul al XIII-lea, în satul Basarabov, situat pe malul bulgăresc al Dunării, aproape de orașul Ruse. Provenind dintr-o familie simplă, dar credincioasă, a ales din tinerețe viața smereniei și a rugăciunii, retrăgându-se ca sihastru într-o peșteră din apropierea satului natal.

Potrivit tradiției, înainte de moarte, Sfântul Dimitrie și-a așezat trupul între două lespezi de piatră, în albia râului Lom. Trupul său a fost descoperit în chip minunat, în jurul anului 1685, fiind găsit neputrezit și răspândind bună mireasmă – semn al sfințeniei.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit pe 26 octombrie, nu trebuie confundat cu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, ale cărui moaște se află la București.

Cum a devenit Sfântul Dimitrie ocrotitorul Bucureștiului

În timpul războiului ruso-turc din 1768-1774, generalul rus Petru Saltîkov intenționa să ducă moaștele Sfântului Dimitrie în Rusia. Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a intervenit, iar sfintele moaște au fost aduse la București, pentru a fi protejate de distrugerile războiului.

De atunci, ele se află la Catedrala Patriarhală din București, devenind un simbol al credinței pentru locuitorii Capitalei. În anul 1792, Sfântul Dimitrie a fost proclamat Ocrotitor al Bucureștilor, iar cultul său a fost generalizat în întreaga Biserică Ortodoxă Română în 1955, la propunerea Patriarhului Justinian Marina.

Pelerinaj la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

Pelerinajul organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor se desfășoară în perioada 19-29 octombrie 2025. În acest an, alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, sunt așezate spre închinare și moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.

Cel mai important moment al sărbătorii este Sfânta Liturghie arhierească din 27 octombrie, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și ierarhii Sfântului Sinod, la Altarul de Vară de pe Dealul Patriarhiei.

Mii de credincioși vin în aceste zile la București pentru a se închina la racla cu sfintele moaște și pentru a cere binecuvântare, sănătate și pace.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dimitrie cel Nou

În tradiția populară, ziua Sfântului Dimitrie este una a milosteniei și rugăciunii. Oamenii obișnuiesc să ofere mâncare de post, colaci, mere, nuci sau vin celor nevoiași. În unele sate, gospodinele pregătesc plăcinte cu dovleac sau pâine caldă, în amintirea celor adormiți.

Se spune că, în această zi, nu se lucrează, pentru ca binecuvântarea Sfântului să rămână asupra casei și a gospodăriei. De asemenea, Sfântul Dimitrie este considerat vestitorul iernii, iar vremea începe să se răcească după sărbătoarea sa.

Pentru mulți credincioși, participarea la pelerinajul de la București reprezintă o datorie sufletească și un prilej de recunoștință pentru binefacerile primite.