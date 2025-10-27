se apropie meciul românia - spania de la sibiu: detalii despre vânzarea biletelor și acces

Naționala de tineret a României revine la Sibiu pentru un meci oficial din preliminariile EURO 2027, în încercarea de a-și asigura cea de-a cincea participare consecutivă la un campionat european de tineret. Tricolorii U21, pregătiți de antrenorul Costin Curelea, vor întâlni reprezentativa Spaniei marți, 18 noiembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

După un început fără eșec în preliminarii, România U21 mai are de jucat un meci în deplasare cu Finlanda și acest meci crucial de acasă cu Spania, care se anunță unul spectaculos. Echipa are nevoie de susținerea fanilor tricolori pentru a obține un rezultat pozitiv pe teren propriu.

Bilete și acces în stadion

Biletele pentru meciul cu Spania vor fi disponibile online începând de marți, 28 octombrie, și se vor putea achiziționa doar prin crearea sau autentificarea unui cont pe platformele FRF, inclusiv aplicația mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store și Google Play.

Noile bilete nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în aplicația Bilete FRF, unde spectatorii își vor putea păstra, transfera sau folosi biletele prin scanarea codului QR, activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Un telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, prin scanarea codurilor QR pentru fiecare bilet.

Prețuri și reduceri

Prețul biletelor la tribune va fi între 20 și 30 RON, în timp ce peluzele vor avea prețul de 20 RON, în funcție de cererea spectatorilor. Tinerii până în 24 de ani și copiii sub 15 ani vor beneficia de un preț preferențial de 10 RON.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, fiecare bilet fiind însoțit de o taxă de procesare de 2 RON. De asemenea, sistemul oferă sugestii pentru cele mai bune locuri disponibile în funcție de sectorul selectat, facilitând alegerea locurilor pentru suporteri.

Apel la suporteri

Federația Română de Fotbal face apel către toți fanii să fie alături de echipa U21 și să transforme meciul de la Sibiu într-o adevărată sărbătoare a fotbalului românesc. Suportul publicului poate fi decisiv într-un meci împotriva Spaniei, una dintre cele mai puternice naționale de tineret din Europa.