sibiul nu mai bate pe nimeni: fc hermannstadt capotează (și) la botoșani

FC Hermannstadt nu se regăsește și suferă luni al patrulea eșec consecutiv, 0-2 la Botoșani și rămâne pe penultimul loc în Superliga.

Ajunși pe loc retrogradabil, cu trei eșecuri consecutive și cel mai slab atac, sibienii au căutat în van soluțiile pentru ieșirea din criză.

Așa cum anunțase antrenorul Măldărășanu, FC Hermannstadt a mizat pe jucători noi în formula de start și ca noutăți au apărut Oroian, Bejan și Biceanu, dar sistemul a rămas același știut și contracarat de toți adversarii, 5-3-2.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

După 6 minute, sibienii ratează o ocazie uriașă, când Neguț inventează o pasă excelentă pentru Gjorgjjevski, macedoneanul scapă singur în careu cu portarul, dar trage în acesta. Apoi, Căbuz are de furcă la șutul foarte bun de la 25 de metri al lui Petro, dar portarul sibian salvează de lângă bară. Botoșăneanul Ilaș este scos pe targă după o intervenție foarte bună asupra lui Antwi, care scăpase spre poarta gazdelor.

După 17 minute, moldovenii deschis scorul prin Kovtalyuk, care înscrie din apropiere după ce Căbuz salvase excelent la reluarea lui Câmpanu din 11 metri, după o fază ofensivă care a curs bine pentru moldoveni.

Gafele penibile din ultimele jocuri din apărarea sibiană continuă, Căpușă face cadou gazdelor un corner din care scorul se face 2-0, după ce Petro deviază centrarea cu genunchiul în poartă, iar Căbuz intervine din spatele liniei porții.

Mailat a scăpat singur spre poarta lui Căbuz dintre doi fundași sibieni, a reluat spre poartă, dar Căpușă a salvat cu piciorul. Sibienii caută să aibă reacție, așa cum le cere mereu Măldărășanu, dar ajung cu greu la poarta molodovenilor.

În tentativa de a își resuscita echipa, tehnicianul lui FC Hermannstadt face trei modificări la pauză și îi introduce la Karo, Chițu și Albu.

Internaționalul Ciubotaru se complică în propria jumătate, Ongenda scapă și trage violent de la 16 metri, Căbuz intervine. FC Hermannstadt iese mai mult la joc, încearcă să construiască. Intră și Buș la sibieni, dar jocul este fragmentat.

Karo se afirmă cu un fault tare care îl scoate din teren pe Ongenda, accidentat la spate. Buș putea relansa meciul în minutul 70, dar reia pe lângă poartă din 6 metri centrarea pe jos din dreapta, de la Ivanov. Botoșani își gestionează bine avantajul.

Cipriotul Karo este aproape de gol cu o lovitură de cap în minutul 81, dar portarul Botoșaniului scoate miraculos. În minutul 89, fundașul sibienilor, Căpușă ratează din 3 metri, reluând cu capul peste poarta goală. În prelungiri, Chițu deviază cu capul din 6 metri pe lângă poartă.

FC Hermannstadt suferă al patrulea eșec consecutiv și rămâne pe locul 15, cu 10 puncte din 14 jocuri.

FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Bejan (Karo 46), Selimovic – Antwi, Biceanu (Chițu 46), Ivanov, Oroian (Albu 46), Ciubotaru (L. Stancu 71) – Gjorgjjevski (Buș 61), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu