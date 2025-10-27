sibiul plătește mai mult pentru salubrizare și deszăpezire: noile tarife, în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, tarifele pentru salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș vor fi majorate.

Decizia vine în urma solicitării operatorului S.C. Soma S.R.L., care gestionează serviciile de curățenie și deszăpezire, și a fost aprobată de autoritățile locale conform legislației privind ajustarea tarifelor de salubrizare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, sibienii vor plăti mai mult pentru serviciile de salubrizare stradală și deszăpezire, după ce operatorul S.C. Soma S.R.L. a cerut și a obținut ajustarea tarifelor aprobată de autoritățile locale. Creșterea se datorează evoluției indicelui prețurilor de consum, care a înregistrat o majorare de aproximativ 9,85% în perioada analizată

Pentru salubrizarea stradală, tarifele vor fi astfel: măturatul manual va costa 53,43 lei/1000 mp, față de 48,97 lei/1000 mp în prezent. Măturatul mecanizat cu colectare crește de la 11,56 lei/1000 mp la 12,61 lei/1000 mp, iar curățarea manuală a rigolelor de la 1,81 lei/m la 1,98 lei/m. Întreținerea curățeniei va fi tarifată la 20,15 lei/1000 mp (față de 18,47 lei/1000 mp), stropitul mecanizat la 11,65 lei/1000 mp (față de 10,68 lei/1000 mp), iar spălatul mecanizat al străzilor va costa 29,48 lei/1000 mp (față de 27,02 lei/1000 mp).

În privința colectării și transportului deșeurilor municipale, tariful crește de la 224,01 lei/tonă la 244,39 lei/tonă, iar serviciile care includ sortarea deșeurilor vor ajunge la 1.417,70 lei/tonă (față de 1.299,45 lei/tonă). În cazul deșeurilor pentru compostare, tariful va fi de 1.291,67 lei/tonă, față de 1.183,93 lei/tonă în prezent. Ora de manoperă va costa 287,44 lei/oră, față de 263,47 lei/oră, iar chiria utilajelor va ajunge la 414,33 lei/oră, comparativ cu 379,77 lei/oră în prezent.

Pentru deszăpezire, curățarea mecanizată și împrăștierea materialului antiderapant la temperaturi între 0 și -7°C va costa 32,55 lei/1000 mp, față de 29,84 lei/1000 mp, iar la temperaturi sub -7°C tariful va ajunge la 535,49 lei/1000 mp, față de 490,83 lei/1000 mp în prezent. Curățarea manuală a zăpezii și gheții crește de la 256,98 lei/1000 mp la 280,37 lei/1000 mp, iar împrăștierea manuală a materialului antiderapant va costa 261,76 lei/1000 mp (față de 239,93 lei/1000 mp). Curățarea gurilor de scurgere va fi tarifată la 645,93 lei/bucată, față de 592,06 lei/bucată anterior.

În urma acestei ajustări, valoarea totală a contractului de salubrizare și deszăpezire va crește de la 72,48 milioane lei fără TVA la 74,81 milioane lei fără TVA, respectiv 89,51 milioane lei cu TVA. Din această sumă, 53,99 milioane lei vor fi alocate salubrizării stradale, iar 20,81 milioane lei serviciilor de deszăpezire.