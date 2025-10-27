Un nou set uriaș de date, cu 183 de milioane de combinații email – parolă, a fost integrat în baza „Have I Been Pwned” (HIBP), colecție întreținută de expertul în securitate Troy Hunt.

Printre conturile afectate se regăsesc și adrese Gmail, însă Google nu a fost compromis direct: credențialele provin din malware de tip infostealer instalat pe dispozitivele utilizatorilor și din compilații de breșe mai vechi.

Google recomandă activarea autentificării în doi pași și a cheilor de acces (passkeys), precum și verificarea periodică a activității contului, conform PC World.

Ce s-a întâmplat și cine este vizat

Troy Hunt explică că setul conține sute de milioane de adrese și parole colectate de malware-ul de tip infostealer, apoi publicate online. Datele au fost integrate în HIBP pentru ca utilizatorii să poată verifica dacă sunt afectate.

Specialiștii de la PlayTech.ro subliniază că multe dintre credențiale includ logări către servicii populare, ceea ce crește riscul acolo unde parolele sunt reutilizate. Pentru Gmail, pericolul major apare dacă aceeași parolă a fost folosită pe mai multe site-uri și a fost compromisă anterior.

Articole recente confirmă prezența adreselor Gmail printre datele expuse și reiau recomandările standard: schimbarea parolelor, verificarea breșelor cu HIBP și activarea autentificării în doi pași sau a passkeys.

Cum îți securizezi rapid contul

verifică dacă ai fost expus, caută adresa ta în Have I Been Pwned; dacă apare, tratează parola ca fiind compromisă și schimb-o imediat.

schimbă parolele critice: începe cu Gmail și conturile unde ai reutilizat aceeași parolă. Folosește parole unice și lungi; un manager de parole poate fi util.

activează autentificarea în doi pași sau passkeys. Acestea blochează majoritatea accesărilor neautorizate chiar dacă parola a fost compromisă.

realizează un „Security Checkup” – Verifică aparatele conectate, sesiunile active, redirecționările de email și aplicațiile terțe care au acces la cont.

scanează-ți dispozitivele – Malware-ul ajunge prin atașamente suspecte, instalatoare piratate sau extensii periculoase. Folosește un antivirus credibil și elimină software-ul inutil sau necunoscut.

FOTO – CPO Magazine