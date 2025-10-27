tarife mai mari pentru dezinsecție și deratizare la sibiu: proiectul, pe masa consilierilor locali

Costurile pentru acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare ar putea crește de la începutul anului viitor, potrivit unui proiect de hotărâre propus spre aprobare în ședința Consiliului Local de la finalul lunii octombrie.

Operatorul DO Chim S.R.L., care asigură aceste servicii la nivelul municipiului, a solicitat ajustarea tarifelor după scumpirile materialelor și ale substanțelor folosite. Noile prețuri ar urma să se aplice de la începutul anului viitor, pentru perioada de referință martie 2025 – august 2025. Conform proiectului, valoarea totală a contractului se va majora cu peste 217.000,00 lei, cu TVA, de la 7.466.733,66 lei la 7.683.921,01 lei.

Astfel, tarifele pentru serviciile de igienizare vor suferi creșteri ușoare. De exemplu, pentru acțiunile de dezinsecție împotriva țânțarilor, tariful va crește de la 0,0243 lei/mp la 0,0257 lei/mp, iar pentru dezinsecția împotriva căpușelor, de la 0,0302 lei/mp la 0,0320 lei/mp. Serviciile de deratizare exterioră vor fi taxate cu 0,0648 lei/mp, față de 0,0612 lei/mp anterior, iar cele din interior vor urca de la 0,4527 lei/mp la 0,4792 lei/mp. Pentru dezinfectare, tariful propus este de 0,0815 lei/mp, comparativ cu 0,0770 lei/mp cât este în prezent.

Reprezentanții operatorului explică faptul că aceste creșteri sunt determinate de scumpirea materialelor și a produselor chimice utilizate, dar și de creșterea costurilor de operare — combustibil, echipamente și forță de muncă.

În documentația proiectului se menționează că ajustarea tarifelor nu presupune introducerea unor servicii noi, ci doar actualizarea valorii contractului în raport cu evoluția inflației.

Proiectul de hotărâre va fi supus votului consilierilor locali joi, 30 octombrie, iar dacă va fi aprobat, noile tarife vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.