DJ 105G este complet închis la această oră, 22.40, după ce un camion care transporta oțel beton fasonat – bare de oțel prelucrate în fabrică pentru a forma armături de beton, cunoscute și ca „fier beton fasonat” – s-a răsturnat pe carosabil. Oțelul fasonat este folosit la structuri de rezistență, fiind prelucrat în forme precise pentru a oferi aderență și rezistență în construcții.
Camionul s-a dezechilibrat pe o porțiune îngustă a drumului, iar încărcătura grea de oțel a contribuit la răsturnare. Pentru a repune autovehiculul pe roți, echipajele de intervenție trebuie să descarce și apoi să ridice vehiculul cu utilaje. Munca este migăloasă, iar autoritățile estimează că operațiunea va dura cel puțin două ore. Până la eliberarea totală a drumului, circulația rămâne blocată complet pe ambele sensuri.
Ultima oră
- Trafic oprit între Tălmaciu și Turnu Roșu. Camion cu fier beton răsturnat pe DJ 105G / VIDEO 6 minute ago
- Măldărășanu, după a opta înfrângere a Sibiului, tranșant: „Sunt principalul vinovat” / video o oră ago
- Sute de milioane de conturi și parole de email, vulnerabile: află cum te poți proteja 2 ore ago
- S-a întors norocul: CSU câștigă la “mustață” meciul din Cupă la Galați / video 2 ore ago
- Lege mai bună pentru victimele violenței domestice: retragerea plângerii nu mai anulează consecințele asupra agresorului 3 ore ago