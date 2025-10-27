traficul pe valea oltului, ”gâtuit” de încă un șantier: lucrări timp de 3 săptămâni la un ecoduct

Restricții de circulație pe DN 7 în zona Călinești – Râmnicu Vâlcea.
Șoferii care tranzitează Valea Oltului trebuie să fie atenți în această perioadă, deoarece pe DN 7, între kilometrii 216+450 și 217+400, au fost instituite restricții temporare de circulație. Măsura este necesară pentru lucrările la ecoductul Călinești, parte a proiectului „Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni”.
Circulația rutieră se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată de piloți, în intervalul orar 08:00 – 16:00, de luni până vineri. Pe timpul nopții, drumul va fi deschis complet circulației, iar lucrările nu se vor desfășura în weekend sau pe timp nefavorabil (ploi torențiale, ceață, ninsori sau polei).
Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonă pentru a evita incidentele și întârzierile. Restricțiile vor fi în vigoare până pe 15 noiembrie 2025.
