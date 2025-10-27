904 abateri constatate în județul Sibiu: poliția sancționează indisciplina pietonală.
În perioada 20–26 octombrie, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu, împreună cu formațiunile de poliție rutieră din județ, au desfășurat acțiunea „Indisciplina pietonală”, menită să prevină și să reducă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.
Acțiunile polițiștilor au vizat respectarea regulilor de circulație de către pietoni, cu scopul de a diminua riscurile pentru toți participanții la trafic și de a crește gradul de conștientizare asupra pericolelor la care se expun.
În urma controalelor, au fost constatate 904 abateri, dintre care 414 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 41.700 de lei, aplicate pentru indisciplina pietonală.
Polițiștii rutieri reamintesc pietonilor că respectarea regulilor simple de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții. „Siguranța începe cu un pas responsabil!”, transmit autoritățile.
