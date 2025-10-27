val de insolvențe în 2025: aproape 5.000 de firme și pfa-uri, în impas financiar

Aproape 5.000 de firme și persoane fizice autorizate (PFA) au intrat în insolvență în primele nouă luni din 2025, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Numărul total de cazuri este în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București – 833 de firme și PFA-uri, în scădere cu 8,66% față de perioada similară din 2024. Pe următoarele locuri se află județele Bihor, cu 412 cazuri (minus 4,63%), Cluj – 310 (minus 12,18%), Timiș – 275 (minus 3,51%), Ilfov – 248 (plus 20,39%), Iași – 159 (minus 28,38%) și Prahova – 153 (minus 14,04%), relatează economedia.
La polul opus, cele mai puține insolvențe au fost consemnate în Covasna – 19 (minus 13,64%), Harghita – 21 (plus 5%), Botoșani – 22 (minus 50%) și Vaslui – 26 (minus 18,75%).
Pe domenii de activitate, cele mai afectate rămân comerțul cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor – 1.024 cazuri (minus 23,24% față de 2024), urmate de construcții – 891 (minus 15,86%), transport și depozitare – 528 (plus 1,73%) și industria prelucrătoare – 499 (minus 18,6%).
Doar în luna septembrie 2025, au fost înregistrate 137 de cazuri de insolvență la nivel național. Cele mai multe au fost raportate în județele Timiș (36), Arad (13), Iași (12) și Constanța (10).
