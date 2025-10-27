veste tristă despre pietonul lovit de o mașină la șura mare: a murit la spital

Noi detalii ies la iveală în cazul accidentului de vineri seara la intrarea în Șura Mare: bărbatul, găsit inițial în stop cardio-respirator, a fost transportat de urgență la spital.

Un accident rutier grav a avut loc pe 24 octombrie, la intrarea în localitatea Șura Mare, dinspre Sibiu, după ce un pieton a fost surprins și accidentat de un autoturism.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat faptul că accidentul s-a produs în timp ce pietonul traversa DN 14 și a fost surprins de un autoturism condus pe direcția Sibiu – Mediaș de un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în municipiul București.

Din păcate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Cristina Bălău, pacientul adus în stare gravă la Serviciul UPU a decedat la scurt timp după ce a fost internat:

„Pacientul în vârstă de 60 de ani, adus în stare gravă la Serviciul UPU al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în cursul serii de vineri, 24 octombrie, după ce a fost implicat într-un accident rutier, a decedat la scurt timp după ce a fost internat.”