vremea în transilvania: soare până la final de octombrie, frig de la 1 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță pentru Transilvania, în intervalul 27 octombrie – 9 noiembrie 2025, o perioadă cu temperaturi în creștere, urmată de o răcire moderată la începutul lunii noiembrie.

În primele două zile, 27 și 28 octombrie, maximele diurne vor fi în jur de 10–12 grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 6 grade. Ulterior, temperaturile diurne vor crește accentuat, atingând 16 grade pe 29 octombrie și aproximativ 19 grade pe 31 octombrie. Din 1 noiembrie începe o răcire treptată, maximele urmând să se situeze între 14 și 18 grade.

Noaptea, minimele vor scădea de la 6 grade pe 27 octombrie spre 1 grad pe 30 octombrie, apoi vor urca spre 5 grade pe 2 noiembrie, pentru ca în perioada 3–9 noiembrie să scadă din nou, între 2 și 5 grade. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în primele trei zile ale intervalului și din nou în perioada 2–3 noiembrie, restul timpului plouă doar izolat.

Astfel, Transilvania va beneficia de o săptămână cu temperaturi blânde pentru sfârșitul lunii octombrie, urmată de o răcire care va marca începutul lunii noiembrie, recomandându-se adaptarea programelor în aer liber la schimbările termice.