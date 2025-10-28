alertă în europa: o nouă tulpină covid-19 se răspândește

O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită XFG și supranumită „Frankenstein” în mass-media, circulă tot mai mult în Europa și a devenit dominantă în Germania, potrivit Euronews. Aceasta a atras atenția cercetătorilor și autorităților din sănătate, fiind asociată cu un simptom neobișnuit: o durere intensă în gât, asemănătoare unei arsuri, pe lângă manifestările clasice ale Covid-19, precum febra, tusea sau oboseala, scrie Antena3.

Varianta XFG, cunoscută și sub numele de „Stratus”, s-a răspândit treptat și în alte țări europene. Experții susțin că monitorizarea continuă a noilor tulpini este esențială pentru prevenirea unor focare majore și pentru ajustarea strategiilor de vaccinare și tratament.

Deși nu există indicii că această variantă ar provoca forme mai severe de boală în general, specialiștii recomandă vigilență, păstrarea măsurilor de protecție în spațiile aglomerate și testarea rapidă în cazul apariției simptomelor, mai ales a durerilor de gât neobișnuite.

Autoritățile sanitare europene continuă să studieze caracteristicile variantei XFG și modul în care aceasta interacționează cu vaccinurile existente, subliniind că informarea corectă și prevenția rămân principalele arme în gestionarea pandemiei.