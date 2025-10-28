an cu record de cazuri de persoane mușcate de căpușe la sibiu: dsp raportează o creștere alarmantă

DSP Sibiu a înregistrat o creștere îngrijorătoare a numărului de persoane mușcate de căpușe în primele luni ale anului 2025. De la începutul anului și până în prezent, în județ au fost raportate 1.867 de cazuri de mușcături de căpușă, o cifră care se apropie deja de totalul înregistrat în întregul an 2024, când s-au raportat 2.117 cazuri.

Pe lângă cele peste 1.800 de cazuri de mușcături de căpușe, peste o sută de persoane au fost diagnosticate cu boala Lyme în acest an. „De la începutul anului și până la momentul de față, au fost puse 111 diagnostice de Lyme. În cursul anului trecut, numărul acestora a fost de 140”, a transmis Denisa Ungureanu, purtător de cuvânt al DSP Sibiu, pentru Ora de Sibiu.

Boala Lyme evoluează în trei stadii. Primul stadiu apare în primele trei săptămâni după mușcătură și se manifestă printr-o pata roșie pe piele, la locul înțepăturii, însoțită de senzație de arsură și simptome asemănătoare unei infecții ușoare.

Al doilea stadiu debutează la câteva săptămâni de la infectare și aduce simptome similare unei răceli, la care se pot adăuga tuse seacă, stări de confuzie, tulburări de memorie și somn, precum și afectarea unor organe interne. Iar ultimul stadiu, apărut la luni sau chiar un an de la infectare, poate provoca afectări neurologice severe și complicații majore.

Medicii avertizează că, netratată la timp, boala Lyme poate avea consecințe grave asupra sănătății, iar în cazuri extrem de rare poate duce chiar la deces.

Trei cazuri de encefalită de căpușă în 2025

Pe lângă boala Lyme, în județul Sibiu au fost înregistrate în 2025 și trei cazuri de encefalită de căpușă, cu unul mai mult decât anul trecut.

„Encefalita transmisă prin înțepătura de căpușă este o boală infecțioasă cu două faze distincte. În prima fază, bolnavii pot prezenta febră, oboseală, dureri de cap și musculare, iar în a doua fază, boala afectează sistemul nervos central, ducând la inflamația meningelui (meningită) sau a creierului (encefalită). Dacă nu este tratată la timp, encefalita de căpușă poate produce leziuni neurologice ireversibile”, informează Direcția de Sănătate Publică Sibiu.

DSP Sibiu recomandă populației să manifeste prudență în zonele cu vegetație abundentă — păduri, parcuri, poieni sau grădini — și să poarte îmbrăcăminte care acoperă brațele și picioarele, folosind spray-uri repelente împotriva căpușelor.