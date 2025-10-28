Premierul Ilie Bolojan a declarat că lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive pentru stabilirea bugetului României pe anul 2026, în contextul discuțiilor purtate la Bruxelles cu Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabil de economie.

„Am discutat pe larg despre măsurile pe care le-am luat în ultimele luni și despre planurile pentru perioada următoare. L-am asigurat pe comisarul Dombrovskis că rămânem angajați în continuarea implementării măsurilor care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că România își propune pentru acest an o țintă de deficit bugetar de 8,4% și că atingerea acesteia depinde de menținerea disciplinei financiare în ultimele luni ale anului.

„Următoarele două luni, dacă vom menține controlul bugetar corect și disciplina financiară, ne propunem să atingem această țintă, pentru a ne recâștiga credibilitatea atât în fața piețelor, cât și în fața Comisiei Europene”, a adăugat șeful Guvernului.

Premierul a precizat că luna noiembrie va fi dedicată adoptării unui pachet de măsuri care să asigure stabilitatea fiscală în 2026, iar în decembrie Guvernul intenționează să finalizeze proiectul de buget pentru anul următor.

„Ne propunem să reducem cheltuielile, să creștem gradul de colectare a veniturilor și să prioritizăm investițiile din bugetele naționale, astfel încât să găsim un echilibru bugetar solid pentru anul viitor”, a conchis Ilie Bolojan.