bolojan a găsit înlocuitor pentru anastasiu: oana gheorghiu propusă ca viceprim-ministru

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului României. Decizia a fost transmisă Administrației Prezidențiale, premierul mulțumindu-i lui Gheorghiu „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, scrie Mediafax.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, specializată în management economic. Ea este recunoscută pe plan național pentru implicarea sa în dezvoltarea de proiecte majore din domeniul sănătății, printre care construirea primului spital pentru copii cu cancer din România, la Marie Curie.

Alături de Carmen Uscatu, Gheorghiu a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, mobilizând peste 500.000 de donatori individuali și 10.000 de companii. Spitalul Marie Curie, proiect realizat exclusiv din fonduri private, are 9 etaje, peste 140 de paturi și o suprafață de 12.000 mp.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că nominalizarea Oanei Gheorghiu reflectă dorința sa de a implica în Guvern persoane care au demonstrat rezultate concrete în beneficiul României. Experiența sa în coordonarea proiectelor complexe și în mobilizarea societății civile va fi acum pusă în slujba reformelor guvernamentale și a eficientizării administrației.

„Țara are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care funcționează eficient, în beneficiul cetățenilor”, a declarat premierul.