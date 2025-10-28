bolojan amenințat cu demiterea de psd: „dacă nu trece reforma pensiilor, pleci!”

PSD a intrat în ședința coaliției de marți cu un mandat clar pentru premierul Ilie Bolojan, potrivit surselor Gândul. Social-democrații cer ca, până pe 28 noiembrie, legea privind reforma pensiilor magistraților să fie adoptată și să primească avizul de constituționalitate din partea Curții Constituționale a României (CCR). În caz contrar, premierul ar urma să fie demis.

Miza este uriașă: România riscă să piardă 230 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dacă jalonul referitor la pensiile speciale nu este îndeplinit la timp.

CCR a declarat neconstituțională, într-o primă fază, legea pensiilor magistraților, însă decizia a vizat procedura de adoptare, nu fondul proiectului. Curtea a constatat că lipsea avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), obligatoriu în acest caz.

Surse politice susțin că premierul Bolojan ar fi fost informat că este nevoie de 30 de zile pentru obținerea avizului, dar ar fi ales să forțeze procedura pentru a respecta calendarul PNRR. Înainte de decizia Curții, șeful Guvernului a declarat public că, dacă pachetul de reforme nu va trece, își va da demisia.

Tensiunile din coaliția de guvernare cresc, în contextul în care termenul-limită impus de Comisia Europeană se apropie, iar adoptarea unei forme conforme a legii este esențială pentru menținerea fondurilor europene destinate României.