câtă pensie primești dacă ai 30, 35 sau 40 de ani de vechime: tabelul cu calcule pentru toate salariile

Un tabel estimativ al pensiilor arată ce venituri pot primi pensionarii din România, în funcție de salariul brut și vechimea în muncă, potrivit unei simulări întocmite de gandul.ro. Aceasta utilizează formula publică de calcul a pensiilor și ia ca referință câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului pe 2025, de 8.620 lei.
Simulările sunt orientative și se bazează pe ipoteza că salariul a rămas constant pe întreaga carieră, fără a include perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare, contribuții la Pilonul II, corecții sau erori individuale.
Exemple de pensii estimate:
-
Salariu brut 2.000 lei
-
35 de ani vechime: pensie estimată 1.307 lei
-
40 de ani vechime: pensie estimată 1.869 lei
-
-
Salariu brut 4.000 lei
-
30 de ani vechime: pensie estimată 1.563 lei
-
35 de ani vechime: pensie estimată 2.044 lei
-
-
Salariu brut 6.000 lei, 30 de ani vechime: pensie estimată 2.197 lei
-
Salariu brut 8.000 lei, 30 de ani vechime: pensie estimată 2.828 lei
-
Salariu brut 12.000 lei
-
20 de ani vechime: pensie estimată 2.533 lei
-
30 de ani vechime: pensie estimată 4.096 lei
-
40 de ani vechime: pensie estimată 6.088 lei
-
Aceste calcule oferă o imagine orientativă asupra veniturilor viitoare ale pensionarilor, dar trebuie privite cu atenție, deoarece pensia reală poate fi influențată de mai mulți factori individuali, inclusiv evoluția legislației, contribuțiile suplimentare și eventualele corecții.
Românii interesați de propriile estimări pot folosi formula publică de calcul a pensiei pentru a obține valori aproximative în funcție de cariera lor profesională și de salariul obținut.
