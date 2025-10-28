Sibiul devine, în acest weekend, capitala mondială a dansului sportiv. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Sala Transilvania va găzdui trei zile de spectacol absolut, emoție și performanță sportivă la cel mai înalt nivel, în cadrul Transylvanian Grand Prix și a Campionatelor Mondiale WDSF.

Vineri – DSE TEAM CHALLENGE CUP

Deschiderea evenimentului este marcată de competiția spectaculoasă DSE Team Challenge Cup, unde se înfruntă 6 echipe formate din câte 4 perechi (2 perechi de tineret și 2 de adulți) din: România, Ungaria, Italia, Spania, Slovacia și Bulgaria.

Echipa României, câștigătoarea primei ediții (Roma – 3 octombrie 2025), este reprezentată de:

* Rareș Cojoc – Andreea Matei

* Alexandru Ionuț Miculescu – Andra Păcurar

* Patrick Berbece – Andreea Sturzinschi

* Robert Coman – Sara Velea

Țara noastră își dorește al doilea trofeu, acum, acasă, la Sibiu.

Sâmbătă – World Open Latino, cu peste 15 perechi din Top 50 mondial

În competiția World Open Latino vor concura peste 15 perechi din primele 50 ale lumii. Printre ele se află și cele mai strălucitoare nume ale momentului:

TOP 50 – Adulți Latino – participanți confirmați:

* Locul 2 mondial: Alexandru Ionuț Miculescu – Andra Păcurar (România)

* Locul 7: Daniel Dingis – Alessia-Allegra Gigli (Germania)

* Locul 8: Alexey Korobchenko – Liana Odikadze (Israel)

* Locul 13: Eric Testa – Federica Brezzo (Italia)

* Locul 18: Hidi Balázs – Kis Violetta (Ungaria)

* Locul 19: Tomer Zvenyatsky – Elizaveta Pustornakova (Israel)

* Locul 27: Tudor Ionescu-Andrei – Daniela Alexandra Ilco (România)

* Locul 29: Andrea Civita – Eleonora De Mitri (Albania)

Perechea României, Alexandru Miculescu – Andra Păcurar, locul 2 mondial, este favorită certă la cea mai înaltă treaptă a podiumului. Finaliști în toate campionatele europene, mondiale și Grand Slam, au obținut la Campionatul Mondial 2025 din Brno (18.11.2025) cel mai bun rezultat din istoria României la Latino: locul 4.

Sâmbătă și Duminică – Campionatul Mondial Adulți Standard și World Open Standard

Un veritabil regal al eleganței și preciziei: peste 40 de perechi din Top 50 mondial vor lua startul la Campionatul Mondial Adulți Standard (1 noiembrie) și World Open Standard (2 noiembrie).

TOP 50 – Adulți Standard – participanți de elită la Sibiu:

1. Rareș Cojoc – Andreea Matei (România) – lideri mondiali, mari favoriți la titlul de Campioni Mondiali, un moment istoric pentru România.

2. Dariusz Mycka – Madara Freiberga (Polonia)

3. Dmitri Kolobov – Signe Busk (Danemarca)

4. Simonas Seikauskas – Liucija Norušaite (Lituania)

5. Kalashnikov Georgy – Daria Grigore (România)

…

Rareș Cojoc și Andreea Matei, numărul 1 mondial, intră în cursa vieții lor – pentru primul titlu mondial al României la Adulți Standard, moment istoric pentru dansul sportiv românesc.

A doua pereche care ne reprezintă țara la Campionatul Mondial de adulți Standard este Kalashnikov Georgy – Daria Grigore, perechea vice campioană națională la categoria adulți standard, ocupantă a poziției 5 în clasamentul mondial

România este reprezentată, datorită unui Wild Card, și de a treia pereche: Luca Butnaru – Julia Bidică.

Cifre impresionante ale ediției 2025:

* 44 de țări participante

* 70 perechi înscrise – Campionatul Mondial Adulți Standard

* 59 perechi – Campionatul Mondial Junior 2 Latino

* 14 perechi – Mondial Profesioniști 10 Dansuri

* 130 arbitri și oficiali din 35 de țări

Galele finale ale competiției Transylvanian Grand Prix vor avea loc sâmbătă și duminică, începând cu ora 19:00, și vor fi acompaniate live de MIELLE Bibescu Big Band, oferind un spectacol muzical de excepție. Biletele pot fi achiziționate online, de pe Kompostor.ro, sau direct la intrarea în Sala Transilvania, pe durata zilelor de concurs. Evenimentul beneficiază și de transmisiuni live pe multiple platforme: vineri, pe Livestream România și pe site-ul oficial www.transylvaniangrandprix.ro; sâmbătă și duminică, pe www.dancesport.org (WDSF); iar finalele mondiale vor putea fi urmărite pe canalul de YouTube WDSF și pe canalul Comitetului Olimpic Internațional. De asemenea, TVR Sport și TVR Timișoara vor transmite în direct galele finale: TVR Timișoara – sâmbătă și duminică, între 19:00–22:00, iar TVR Sport – sâmbătă, între 21:30–23:30, și duminică, între 19:30–23:30.

Transylvanian Grand Prix 2025 este un eveniment organizat de Fantasy Dance Sibiu, Academia de Dans Brașov, în parteneriat cu World DanceSport Federation, Federația Română de Dans Sportiv și AgențiaNațională pentru Sport, co-finanțat de Primăria Sibiu și Consiliul Local Sibiu și sprijinit de Consiliul Județean Sibiu prin agenda sportivă 2025