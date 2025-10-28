heliu de salvare montan, peisaj montan, intervenție salvare în munți, imagini din munții carpați, știri despre salvare montană, ora de sibiu.

Munții Carpați continuă să fie scena unor accidente mortale care zguduie comunitatea montană.

În urmă cu doar câteva zile, doi turiști și-au pierdut viața în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Netedu, după ce au alunecat pe o pantă abruptă. Trupurile acestora au fost recuperate după intervenții dificile ale salvamontiștilor, iar un al treilea turist a supraviețuit. Conform Salvamont Sibiu, aceștia nu erau echipați corespunzător, în ciuda pregătirii lor militare. Află cine sunt cei doi turiști decedați.

Azi, tragedia s-a repetat. În jurul orei 14:15, un apel la 112 a anunțat că un turist a alunecat spre versantul vestic al Crestei Pietrei Craiului și nu a mai putut fi văzut de colegii de tură. Salvamontiștii au reușit localizarea victimei în Valea Podurilor, însă, din păcate, aceasta era decedată. Extragerea a fost realizată prin trolierea unui salvator montan, cu sprijinul elicopterului POA Brașov.

În doar zece zile, Carpații Meridionali au înregistrat cinci decese în accidente montane: două în Parcul Național Piatra Craiului și trei în Făgăraș. Autoritățile și salvamontiștii repetă, cu insistență, același mesaj pentru iubitorii muntelui: Atenție – Prudență – Renunțare.

Frumusețea munților vine întotdeauna la pachet cu riscuri, iar tragediile recente ne amintesc că pregătirea, echipamentul adecvat și decizia de a renunța la trasee dificile pot face diferența între viață și moarte.

FOTO: Serviciul Public Local Salvamont Zărnești

