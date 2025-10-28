Munții Carpați continuă să fie scena unor accidente mortale care zguduie comunitatea montană.

În urmă cu doar câteva zile, doi turiști și-au pierdut viața în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Netedu, după ce au alunecat pe o pantă abruptă. Trupurile acestora au fost recuperate după intervenții dificile ale salvamontiștilor, iar un al treilea turist a supraviețuit. Conform Salvamont Sibiu, aceștia nu erau echipați corespunzător, în ciuda pregătirii lor militare. Află cine sunt cei doi turiști decedați.

Azi, tragedia s-a repetat. În jurul orei 14:15, un apel la 112 a anunțat că un turist a alunecat spre versantul vestic al Crestei Pietrei Craiului și nu a mai putut fi văzut de colegii de tură. Salvamontiștii au reușit localizarea victimei în Valea Podurilor, însă, din păcate, aceasta era decedată. Extragerea a fost realizată prin trolierea unui salvator montan, cu sprijinul elicopterului POA Brașov.

În doar zece zile, Carpații Meridionali au înregistrat cinci decese în accidente montane: două în Parcul Național Piatra Craiului și trei în Făgăraș. Autoritățile și salvamontiștii repetă, cu insistență, același mesaj pentru iubitorii muntelui: Atenție – Prudență – Renunțare.

Frumusețea munților vine întotdeauna la pachet cu riscuri, iar tragediile recente ne amintesc că pregătirea, echipamentul adecvat și decizia de a renunța la trasee dificile pot face diferența între viață și moarte.

FOTO: Serviciul Public Local Salvamont Zărnești