„e unicat în lume!” – ce spun sibienii despre catedrala mântuirii neamului, după sfințirea istorică / video

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică, într-o slujbă impresionantă oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. În contextul dat, sibienii spun că investiția este „extraordinară” și că și-ar dori să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, însă, deocamdată, situația financiară nu le permite.

Evenimentul sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului a stârnit interes și printre sibieni, care spun că noua construcție este o realizare „extraordinară” și „unică în lume”, dar unii consideră că investiția ar fi putut fi direcționată și către alte domenii, precum sănătatea.

„E unicat în lume”

Iosif, unul dintre sibienii care au urmărit evenimentul la televizor, spune că este impresionat de măreția catedralei. „O construcție foarte puternică, foarte frumoasă și foarte rezistentă, atât la exterior, cât și la interior. Nu am cuvinte… Este unicat, poate chiar în Europa, mai ales altarul din față. Are o înălțime de 18 metri și o lățime de 14. E cea mai frumoasă lucrare făcută în România în timpurile noastre”, a spus bărbatul.

Acesta a fost impresionat și de detaliile din interior. „E unicat în lume să vezi așa ceva. Totul e făcut manual, mozaic – pietricică cu pietricică așezată la locul ei. Poate a durat o zi întreagă doar pentru o mică porțiune. E o lucrare de artă”, a mai spus sibianul.

„E frumoasă, dar se puteau face și spitale”

Deși recunosc valoarea artistică și arhitecturală a monumentului, unii sibieni consideră că fondurile ar fi putut fi folosite și în alte scopuri. „Pentru a recunoaște România în exterior, da, e o investiție frumoasă. Dar cheltuiala e foarte mare. Mai bine se făceau spitale – de arși, de urgență. E mare nevoie de ele. Astea le-au uitat”, a spus Iosif.

Maria, o altă sibiancă, împărtășește o opinie asemănătoare. „E foarte frumoasă, mare. Din câte am auzit, e cea mai mare din lume, nu doar din țară. Doamne, ce altar! Atâta lume… e ceva impresionant. Dar se putea investi și în altceva. Catedrale sunt destule, dar nu ca asta din București”, a spus aceasta.

„Ne bucurăm că există, dar nu ne permitem să o vizităm încă”

Mulți sibieni spun că își doresc să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, însă situația financiară nu le permite deocamdată să ajungă la București. „Nu îmi permite situația financiară”, spune Iosif.

Și pentru Maria ar fi un efort financiar ca să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului. „Da, ne-ar plăcea să o vizităm, dar nu avem mijloc de transport. Ne-ar interesa să ajungem până acolo pentru că e frumos să vezi ceva nou”, adaugă Maria.

O altă sibiancă mărturisește că așteaptă momentul oportun pentru a vizita catedrala. „Sigur că vrem să o vizităm, dar deocamdată mai așteptăm”, spune Floarea.

Totuși, pentru mulți dintre ei, catedrala rămâne un simbol de mândrie. „E un lucru extraordinar, bine de vizitat. Ne bucurăm tare mult că există. Am vizitat multe mănăstiri și locuri sfinte din țară și ne place tare mult că avem și noi ceva ca în țările străine”, mai spune aceasta.