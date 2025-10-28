În locul reducerii la 300 de parlamentari, așa cum prevedea referendumul din 2009, Coaliția de guvernare a analizat posibilitatea tăierii a 10% din totalul senatorilor și deputaților.

Surse din interiorul coaliției susțin că inițiativa a venit de la președintele UDMR, Kelemen Hunor, care ar fi considerat „total inacceptabilă” varianta inițială și propune ajustarea numărului de mandate conform datelor recensământului.

Conform Digi24, discuțiile din Coaliție au inclus calcule detaliate, cu tabele pe masă, pentru a evalua impactul unei reduceri cu 10% față de cei 464 de parlamentari actuali. Potrivit surselor Digi24.ro, propunerea UDMR urmărește să mențină reprezentarea formațiunii în Parlament fără a diminua excesiv numărul mandatelor.

PSD nu privește însă cu ochi buni propunerea UDMR. Surse din partid afirmă că nemulțumirile vin din cauza ieșirilor publice recente ale liderilor UDMR și a refuzului acestora de a susține anumite inițiative PSD în Coaliție. Social-democrații amenință chiar cu sprijinirea eliminării pragului alternativ care le permite parlamentarilor UDMR să fie aleși fără a atinge pragul de 5% la nivel național, ci prin obținerea a cel puțin 20% din voturile din patru circumscripții județene.

Ideea unui Parlament mai restrâns, cu 300 de aleși, a fost readusă în discuție la începutul lunii de Ilie Bolojan, care a cerut parlamentarilor PNL să susțină proiectul USR depus în luna mai. La momentul respectiv, UDMR ar fi avertizat că, în forma propusă, legea le-ar reduce semnificativ reprezentarea, chiar amenințând cu ieșirea de la guvernare.

