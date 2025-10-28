filmul lui cristi puiu, „moartea domnului lăzărescu”, revine pe marile ecrane la sibiu

Lungmetrajul „Moartea domnului Lăzărescu”, semnat de regizorul Cristi Puiu și considerat o piesă de referință a cinematografiei românești, revine pe marile ecrane la două decenii de la premiera sa.

Începând cu 24 octombrie, filmul va fi proiectat pentru o perioadă limitată în mai multe orașe din țară, în cadrul unor evenimente speciale care își propun să aducă în dialog generații diferite și să deschidă discuții despre disfuncțiile unui sistem lipsit de empatie, în prezența unor membri ai echipei de producție.

Întâlnirea cu spectatorii din Sibiu va avea loc duminică, 2 noiembrie, la Cinema „Ion Besoiu” de la ora 15:00, în prezența actrițelor Simona Popescu și Laura Creț.

„Moartea domnului Lăzărescu” a câștigat premiul secțiunii Un Certain Regard la Cannes în 2005 și a avut un parcurs festivalier impresionat, obținând zeci de premii internaționale și fiind nominalizat la European Film Awards pentru Cea mai bună regie și Cel mai bun scenariu. Filmul lui Cristi Puiu a fost distribuit în peste 100 de țări din întreaga lume.

DOSARUL LĂZĂRESCU: REDESCHIS – dialog între generații

Filmul care a pus România pe harta cinematografiei mondiale vorbește în continuare, la fel de actual și puternic, despre umanitate, fragilitate și societate.



Următoarele proiecții speciale vor avea loc la Iași (Cinema City Mall Moldova Iași, 4 noiembrie, de la ora 19:00), București (Cinema Elvire Popesco, 5 noiembrie, ora 21:00).



O critică magistrală, plină de umor negru și tulburătoare a unui sistem medical insensibil și ineficient, filmul „Moartea domnului Lăzărescu” a fost descris drept o „odisee puternică” și o „odă crudă la adresa mortalității”, fiind remarcat pentru realismul său, interpretările excelente și portretizarea indiferenței umane alături de momente de bunătate.



Cele peste 50 de premii și selecții naționale și internaționale, sutele de cronici care-i apreciază sensibilitatea, subtilitatea și importanța artistică, mărturiile cineaștilor pe care i-a influențat, dar și ale publicului care l-a descoperit recent, la TIFF, SFR sau la proiecția de gală din 23 septembrie din București, alcătuiesc o bogată și impresionantă carte de vizită.

„Moartea domnului Lăzărescu” nu este doar „o capodoperă incomodă”, ci un film actual și puternic, în care publicul are ocazia să-i (re)descopere actorii care alcătuiesc una dintre cele memorabile distribuții: Ion Fiscuteanu, Luminița Gheorghiu și Doru Ana, alături de Florin Zamfirescu, Adrian Titieni, Dana Dogaru, Monica Bîrlădeanu, Dragoș Bucur, Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Dorian Boguță, Bogdan Dumitrache, Rodica Lazăr, Alina Berzunțeanu, Mihai Brătilă, Clara Vodă, și mulți alții.

„Moartea domnului Lăzărescu” este un titlu de patrimoniu cinematografic, prezentat în cinematografe sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii.

Imaginea filmului „Moartea domnului Lăzărescu” este semnată de Oleg Mutu și camera de Andrei Butică, iar montajul de Dana Bunescu.

Produs de MANDRAGORA prin Alexandru Munteanu, Anca Puiu și Bobby Păunescu.

DOSARUL LĂZĂRESCU: REDESCHIS – DOUĂ DECENII DE LA UN CLASIC este un proiect ce beneficiază de sprijinul:Forum Film, CNC (Centrul Național al Cinematografiei), Dacin Sara, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Cinema City, Domeniile Averești, Parcfilm, Groupama, Fundația Fan Courier, Aqua Carpatica, Clinicile Affidea România, Art Dessert, Petru.

Mai multe detalii despre programul proiecțiilor:

