industria auto din sibiu accelerează – aumovio trece pragul de 30 de milioane de camere inteligente produse local

AUMOVIO Sibiu (fost CONTINENTAL) marchează o nouă etapă semnificativă în activitatea sa – producția celei de-a 30-a milioane de camere cu vedere panoramică. Realizarea confirmă dezvoltarea constantă a fabricii și poziția sa strategică în rețeaua globală a companiei, fiind una dintre cele mai performante unități de producție din domeniul mobilității autonome.

Performanța vine la doar doi ani după ce AUMOVIO Sibiu celebra atingerea pragului de 10 milioane de camere multifuncționale și 10 milioane de camere panoramice, demonstrând o creștere rapidă a capacității de producție. Astăzi, peste 8 milioane de vehicule din întreaga lume sunt echipate cu camere produse la Sibiu.

Tehnologie de top, produsă local

Camerele panoramice dezvoltate în fabrica din Sibiu fac parte dintr-o platformă scalabilă utilizată în sistemele de asistență la condus și parcare automată. Acestea oferă o vedere completă de 360 de grade, contribuind la siguranța rutieră și la experiența modernă de condus.

Produsele sunt rezultatul unor procese tehnologice avansate și al expertizei echipei locale. Camerele pot fi personalizate în funcție de specificațiile fiecărui producător auto, sunt rezistente la interferențe și la condiții dificile de mediu, și asigură o calitate constantă a imaginii datorită senzorilor de înaltă rezoluție.

O echipă care livrează performanță

Momentul a fost marcat printr-un eveniment intern de recunoaștere a eforturilor colective, organizat în cadrul Focus Factory Autonomous Mobility. Compania a dorit să evidențieze contribuția angajaților și spiritul de echipă care au făcut posibilă atingerea acestei borne.

„Atingerea volumului de 30 de milioane de camere este o realizare remarcabilă și o dovadă a dedicării, expertizei și pasiunii echipei noastre. Fiecare produs fabricat aici contribuie la drumuri mai sigure și la o mobilitate mai inteligentă” Sonok Rivetto, Head of Plant & Location AUMOVIO Sibiu.

Recunoaștere internațională pentru echipa din Sibiu

Performanța fabricii a fost apreciată și de conducerea globală a companiei.

„Această realizare nu este doar una locală – este o poveste de succes la nivel global. Sibiu s-a dovedit o locație strategică în rețeaua noastră și joacă un rol esențial în dezvoltarea mobilității autonome”, a transmis Luc Quisthoudt, Vice President Operations Segment ADAS, Business Area Autonomous Mobility.

Sibiu – centru european al mobilității inteligente

Prin acest nou record, AUMOVIO Sibiu își consolidează poziția de centru tehnologic de referință în industria automotive europeană, demonstrând că performanța și inovația pot avea rădăcini solide în România. Fabrica din Sibiu nu este doar un punct pe harta producției globale, ci un exemplu al modului în care competența locală poate genera progres internațional.