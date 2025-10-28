lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere în sibiu, cu utilaje de construcții în acțiune, pentru drumuri și trotuare în centrul orașului, aspect esențial pentru dezvoltarea urbană.

Veste bună pentru șoferi și locutori. Lucrările de modernizare de pe strada Sibiului din Cisnădie avansează într-un nou stadiu.

În această fază, echipele intervin folosind tehnologia de „stabilizare a balastului in situ”, o etapă tehnică importantă care contribuie la consolidarea structurii drumului și la creșterea durabilității acestuia.

Pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor, circulația rutieră va fi complet închisă pe strada Sibiului în intervalul 27 octombrie – 10 noiembrie. Autoritățile fac apel la participanții la trafic să respecte restricțiile impuse și să utilizeze rutele alternative disponibile pe durata intervențiilor.

