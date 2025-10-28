Veste bună pentru șoferi și locutori. Lucrările de modernizare de pe strada Sibiului din Cisnădie avansează într-un nou stadiu.

În această fază, echipele intervin folosind tehnologia de „stabilizare a balastului in situ”, o etapă tehnică importantă care contribuie la consolidarea structurii drumului și la creșterea durabilității acestuia.

Pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor, circulația rutieră va fi complet închisă pe strada Sibiului în intervalul 27 octombrie – 10 noiembrie. Autoritățile fac apel la participanții la trafic să respecte restricțiile impuse și să utilizeze rutele alternative disponibile pe durata intervențiilor.