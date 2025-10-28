măldărășanu pus la zid de un acționar de la fc hermannstadt: ”el e vinovat. nu putem aștepta la infinit!”

FC Hermannstadt traversează una dintre cele mai dificile perioade de la revenirea în prima ligă. După eșecul de la Botoșani, scor 0-2, sibienii au ajuns la patru înfrângeri consecutive și se află pe loc retrogradabil în Superligă, cu doar 10 puncte acumulate în 14 etape. În tot acest context, tensiunile au izbucnit la vârful clubului, scrie GSP.

Rotar: „Măldărășanu este principalul vinovat pentru criza prin care trecem”

Unul dintre acționarii principali ai clubului, Claudiu Rotar, a vorbit deschis despre situația dificilă de la Hermannstadt și nu s-a ferit să-l arate cu degetul pe antrenorul Marius Măldărășanu.

„Măldărășanu este principalul vinovat pentru criza prin care trecem”, a declarat Rotar pentru Gazeta Sporturilor.

„La Botoșani a făcut mai multe schimbări în echipă, a înlocuit tot mijlocul. Iar la pauză, când a văzut că nu merge, a operat trei modificări. Nu mi-a venit să cred când am văzut primul unsprezece!”, a adăugat acesta.

Omul de afaceri sibian consideră că antrenorul trebuia să fie mai prudent în alegerea formulei de start, mai ales împotriva liderului.

„Antrenorul era primul care trebuia să știe că nu suntem un club mare, la care rezervele sunt la nivelul titularilor. Dacă tot vrei să le dai o șansă celor din linia a doua, fă-o în meciuri mai accesibile, nu împotriva liderului”, a mai spus Rotar.

„Avem răbdare, dar nu putem aștepta la infinit”

Deși critic la adresa tehnicianului, Rotar a lăsat de înțeles că soarta lui Măldărășanu nu este încă decisă, însă răbdarea conducerii are limite.

„Avem joi un meci de Cupă, cu Concordia, apoi două meciuri acasă, cu Oțelul și FCSB. Mai avem răbdare, dar dacă seria neagră continuă, nu putem aștepta la infinit. La un moment dat, eu și celălalt acționar, Ștefan Băcilă, ne vom așeza la masă și vom lua o decizie”, a avertizat Rotar.

Măldărășanu: „E o vină comună, dar principalul vinovat sunt eu”

La finalul meciului de la Botoșani, Marius Măldărășanu și-a asumat responsabilitatea pentru rezultatele slabe, afirmând că vina îi aparține în primul rând lui.

„E o vină comună, dar principalul vinovat sunt eu. Încerc să-i ajut pe jucători să iasă din această situație. Mentalitatea face diferența. M-a bucurat atitudinea lor din vestiar, sunt încrezători. Sperăm să ne recâștigăm încrederea la meciul din Cupă”, a spus antrenorul sibienilor.

Contract până în 2027 și salariu de 15.000 de euro

Deși este acum sub presiune, Măldărășanu părea sigur pe poziție la începutul sezonului. În vara acestui an, conducerea clubului i-a prelungit contractul până în 2027 și i-a majorat salariul de la 10.000 la 15.000 de euro lunar.

Situație critică înaintea meciului din Cupa României

FC Hermannstadt va juca joi, 31 octombrie, în Cupa României împotriva Concordiei Chiajna, un meci care ar putea conta decisiv pentru viitorul băncii tehnice. Apoi, sibienii vor disputa două partide extrem de importante în campionat: cu Oțelul Galați (2 noiembrie) și FCSB (9 noiembrie), ambele pe teren propriu.