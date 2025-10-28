În cadrul festivităților dedicate Zilei Armatei României, mai mulți colegi de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu au fost recompensați pentru profesionalismul și dedicarea lor în activitatea militară și în instruire.

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre a conferit Emblema de Onoare a Forțelor Terestre următorilor militari:

col. Dorel Badea

plt.adj. Alexandru Poliacov

plt.maj. Marc Eronim

frt. Florin-Marius Epure

pcc. Marius-Viorel Vălu

De asemenea, mr. Alexandra Trefaș și plt.maj. Emilian Toma au fost distinși cu Emblema de Merit în Slujba Păcii clasa a III-a, în semn de recunoaștere a meritelor deosebite obținute în teatrele de operații externe și a profesionalismului demonstrat în activitatea desfășurată.

Evenimentul a evidențiat importanța pregătirii militare și a implicării cadrelor și studenților academiei în misiunile Armatei României, subliniind valoarea recunoașterii meritelor profesionale.